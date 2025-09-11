"Ъ": правительство внедрило ИИ в систему "Управление" для анализа нацпроектов

По данным газеты, ИИ-модель сопоставляет мероприятия с национальными целями развития, выявляет взаимосвязи между проектами и помогает прогнозировать риски их невыполнения

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Технология искусственного интеллекта (ИИ), которая позволяет в онлайн-режиме анализировать ход реализации национальных проектов и госпрограмм, внедрена в государственной автоматизированной аналитической системе "Управление". Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

По данным издания, ИИ-модель сопоставляет мероприятия с национальными целями развития, выявляет взаимосвязи между проектами, в том числе неочевидные, а также помогает прогнозировать риски их невыполнения. Отмечается, что ранее для аналогичного анализа требовалось бы несколько лет работы десятков экспертов, тогда как новая система позволяет сделать это за один день.

В аппарате Григоренко уточнили, что на сегодняшний день ИИ выявил более 8 тыс. новых связей между показателями и мероприятиями, которые сейчас проходят верификацию. При несогласии ведомств с найденными взаимосвязями данные направляются на детальную проверку в Центр проектного менеджмента РАНХиГС, при этом окончательное решение остается за человеком.

"Система строит прогноз исполнения для текущих задач госпроектов с точностью свыше 96%, что позволяет заблаговременно выявлять и предотвращать риски их неисполнения. Что важнее, за счет применения ИИ мы в моменте видим полную картину достижения национальных целей развития страны. Это существенно повышает как скорость принятия управленческих решений, так и их точность", - подчеркнул Григоренко.

Как пояснили изданию, в госуправлении применяются различные ИИ-модели в зависимости от задач, большинство из которых разработаны российскими IT-компаниями. Все они размещены в закрытом сегменте государственной информационной системы и не имеют доступа к интернету, что обеспечивает защиту данных. Для работы технологий используются мощности Федерального казначейства.