Они пробудут в СИЗО до 8 ноября

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Ленинский районный суд Новосибирска арестовал двоих мужчин, подозреваемых в совершении диверсии. Они пробудут в СИЗО два месяца - до 8 ноября, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции региона.

По версии следствия, 6-7 сентября злоумышленники, действуя группой лиц по предварительному сговору в целях подрыва экономической безопасности и обороноспособности РФ, подожгли релейный шкаф, расположенный на территории Ленинского района Новосибирска. Спустя пару дней после этого фигурантов задержали.

"Постановлением суда [им] избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 8 ноября 2025 года", - сообщили в ведомстве.