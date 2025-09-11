Работу выполнили с опережением графика

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 11 сентября. /ТАСС/. Участок трассы до поселка Усть-Большерецк заасфальтировали на Камчатке, работы были проведены с опережением графика. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

"Губернатор Камчатского края Владимир Солодов открыл проезд по новому заасфальтированному участку дороги до Усть-Большерецка. Работы выполнены с опережением графика. Проектом предусматривалось завершение работ в 2026 году", - говорится в сообщении.

Уточняется, что работы выполнены в рамках регионального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" национального проекта "Инфраструктура для жизни". Заасфальтирован пятикилометровой участок, уже подготовлен проект на следующие 30 километров вплоть до поворота до поселка Апача. Завершить работы по асфальтированию подъезда к Усть-Большерецку раньше срока удалось благодаря слаженной работе подрядчиков.

Усть-Большерецк - удаленный рыболовецкий поселок на Камчатке, в котором работают несколько крупных рыбопромышленных предприятий.