ХАБАРОВСК, 11 сентября. /ТАСС/. Власти Хабаровского края в этом году обеспечат жильем около 360 детей-сирот, что на 56 человек больше, чем годом ранее. Об этом сообщили в региональном правительстве.

"Увеличению количества обеспеченных жильем детей-сирот способствовала в том числе поддержка главы региона [Дмитрия Демешина] в части реализации с 2024 года новой меры - предоставления из краевого бюджета выплат на приобретение жилого помещения на территории края по мировым соглашениям во исполнение решений судов. Указанной выплатой в 2025 году планируют воспользоваться порядка 155 человек", - говорится в сообщении со ссылкой на министерство ЖКХ края.

В этом году 219 граждан уже обеспечили жильем, из них 15 были предоставлены квартиры из государственного жилищного фонда региона, 148 человек приобрели жилье за счет выплат из краевого бюджета, а 59 - получили жилищные сертификаты.

С 2024 года детям-сиротам, которые проходят военную службу в Вооруженных силах РФ по контракту, предоставляется также социальная выплата на приобретение квартиры в собственность. В 2025 году 47 гражданам предоставлено право на приобретение жилья за счет выплаты из краевого бюджета, 26 человек уже воспользовались ею. Министерством имущества края и министерством строительства края в 2025 году планируется приобретение и строительство порядка 80 квартир для детей-сирот. Министерство соцзащиты края должно предоставить не менее 70 жилищных сертификатов.

Как уточнили ТАСС в краевом правительстве, в 2024 году квартирами обеспечили 304 человека, 167 из них получили жилье в регионе либо приобрели его с применением соцвыплаты, 137 человек вместо квартиры получили выплаты по мировым соглашениям и у них нет обязательств покупать жилье в регионе.