Осадки создали не очень благоприятную ситуацию для отдыха, отметил научный руководитель Гидрометцентра

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Период "бархатного сезона", когда температуры воды и воздуха приблизительно одинаковы, наступит на юге европейской части России уже во второй половине недели. На текущий момент температура воды понизилась из-за выпадающих осадков, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Начиная со второй половины этой недели, ситуация на юге европейской России будет улучшаться. То есть наступит то, что называется "бархатным сезоном". Он уже наступает, но пока осадки и фронтальный раздел создают не очень благоприятную ситуацию для отдыха", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что температура воды в Сочи сейчас составляет 26 градусов, при этом в Анапе она понизилась до 21, а в районе Геленджика - до 22-23. "Дело в том, что осадки выпадают в горных районах, потоки рек переносят воды прямо в Черное море, скоро эта ситуация улучшится", - отметил он.