Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Небольшая облачность, без осадков и температура до плюс 23 градусов прогнозируются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет плюс 21-23 градуса. В ночь на пятницу столбики термометров опустятся до отметки плюс 8 градусов.

Ветер будет восточный, северо-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 760 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах 18-23 градусов тепла. Ночью может похолодать до плюс 5 градусов.

В Московской области из-за тумана до 08:00 11 сентября действует желтый уровень предупреждения о погодной опасности.