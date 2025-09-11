Более 40% респондентов ежемесячно тратит на развитие ребенка от 5 до 15 тыс. рублей, еще 27% - до 30 тыс., говорится в материалах платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и "Онлайн-школы №1"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Почти треть семей тратят на образование ребенка до 30 тыс. рублей в месяц, поэтому больше половины работающих родителей при поиске работы скорее выберут компанию, предлагающую помощь в образовании детей. Об этом свидетельствуют результаты исследования платформы онлайн-рекрутинга hh.ru и "Онлайн-школы №1", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"Финансовые расходы на образование ребенка заметны для семей. Почти половина респондентов (42%) ежемесячно тратит на развитие ребенка от 5 до 15 тысяч рублей, еще 27% - до 30 тысяч, а 12% - свыше этой суммы. При этом треть семей (35%) старается не экономить на дополнительных занятиях для своих детей, но вынуждена сокращать другие статьи расходов", - говорится в итогах опроса.

Отмечается, что большинство (64%) опрошенных оплачивают образование детей полностью самостоятельно. Остальные ищут бесплатные или бюджетные варианты (16%), занимаются развитием дома (6%) или получают помощь от родственников (5%).

Согласно данным исследования, треть родителей (32%) с удовольствием воспользовались бы поддержкой работодателя в обучении и развитии детей. Более половины опрошенных (55%) считают, что забота о детском образовании может стать решающим фактором при выборе компании для трудоустройства, при этом для каждого четвертого (28%) важна качественная реализация инициативы.

Среди востребованных форматов помощи в образованиии детей на первом месте - путевки в летние лагеря и приглашения на мастер-классы (51%), следом идут кружки и секции (49%), а также изучение иностранных языков (42%). Почти столько же родителей (41%) хотели бы получить помощь при поступлении их детей в вузы. Кроме того, востребованным бонусом опрошенные называют частичную оплату обучения в вузах и колледжах (37%), доступ к онлайн-школам и образовательным платформам (29%), а также дополнительные стипендии и гранты (24%).

Кроме того, 68% сотрудников с детьми назвали критически важным гибкий график и возможность удаленной работы. Почти половина (49%) хотела бы ДМС для детей, каждый пятый (20%) отметил в числе желаемого возможность организации продленки или корпоративных нянь, а 16% - наличие детских комнат в офисе.