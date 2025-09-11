Член комитета ГД по информполитике отметил, что в новой схеме злоумышленники с фейковых аккаунтов в рабочих чатах просят пройти "оцифровку кадровых данных", и люди сами передают им ключи и пароли

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Злоумышленники стали просить своих жертв пройти оцифровку кадровых данных через фейковый бот портала "Госуслуги". Об этом ТАСС рассказал член комитета Госдумы по информполитике, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин.

"В новой схеме, которая сейчас активно распространяется в сети, злоумышленники с фейковых аккаунтов в рабочих чатах просят пройти "оцифровку кадровых данных". Якобы это необходимо для того, чтобы "неактуальный кадровый состав больше не отображался в реестрах и не возникало проблем со стажем". Сотрудникам предлагают зайти в "официальный" бот "Госуслуг", чтобы получить "ключ оцифровки" и переслать его в рабочую группу или лично инициатору "проверки", - рассказал депутат.

Он добавил, что для убедительности аферисты ссылаются на некое распоряжение Минцифры и заявляют, что процедура обязательна даже для тех, кто уже уволился. В результате, по словам парламентария, люди сами передают ключи, пароли или другие идентификаторы в руки преступников, которые с их помощью взламывают аккаунты в Telegram и получают доступ к конфиденциальной информации граждан. "Мошенники ориентируются на то, что сотрудники доверяют внутренним приказам и быстро реагируют на требования "сверху". При этом они специально копируют стиль официальных сообщений, чтобы минимизировать сомнения и ускорить процесс передачи данных. Чем больше доверия внутри коллектива, тем выше риск успешного взлома", - отметил депутат.

Немкин рекомендовал для защиты всегда проверять подлинность источника, а настоящие цифровые сервисы государственных органов не используют сторонние боты в мессенджерах для выдачи ключей или подтверждения личности. "Следует убедиться, что обращение пришло с официального канала связи, а при малейших сомнениях - сверяться с кадровой службой", - подчеркнул он.

По его мнению, важно проводить обучение сотрудников, разъясняя, что передача кодов, ключей и личных данных в чатах или мессенджерах может привести к серьезным последствиям. "Регулярные инструктажи и внутренняя политика кибербезопасности снижают риск, что кто-то из персонала поддастся на уловку. В конечном счете внимательность и критический подход к любым "новым процедурам" остаются самым надежным щитом против мошенников", - заключил депутат.