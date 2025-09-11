Более половины из них приходится на госсектор, сообщил замминистра цифрового развития государственного управления республики Динар Шарафутдинов

УФА, 11 сентября. /ТАСС/. Количество кибератак в Башкирии в 2025 году выросло на 9,2%, более половины из них приходится на государственный сектор. Такие данные привел ТАСС заместитель министра цифрового развития государственного управления республики Динар Шарафутдинов.

"По данным мониторинга центра противодействия киберугрозам, с 1 января по 2 сентября 2025 года в Республике Башкортостан зафиксировано 142 потенциальные атаки, что на 9,2% превышает показатель за аналогичный период 2024 года, когда с 1 января по 2 сентября было зарегистрировано 130 атак. Общее число атак за весь 2024 год составило 250. Анализ показал, что основными целями атак стали государственный сектор (53,6% от общего числа) и образовательные учреждения (31%)", - сообщил Шарафутдинов.

Порядка 9% от общего числа пришлось на DDoS-атаки, на фишинг и компрометацию почтовых серверов - 3,5%, на попытки распространения вредоносного ПО - 2.1%, остальные 85,5% инцидентов были связаны с попытками кибератак на веб-приложения.

"Атаки, поступающие из-за пределов страны, блокируются на периметре сетевой инфраструктуры. Таким образом, зафиксированные инциденты, вероятно, исходят от злоумышленников, действующих с территории нашей страны, либо от тех, кто использует прокси-серверы и VPN-сервисы для маскировки под российские IP-адреса", - добавил замминистра.

Уровень защищенности цифровой инфраструктуры региона от киберпреступлений соответствует всем требованиям законодательства в области защиты информации, заключил Шарафутдинов.