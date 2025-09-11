В перспективе безвизового режима между двумя странами команда проекта также рассматривает возможность привлечения переводчиков

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Мультимедийные исторические парки "Россия - моя история" уже активно сотрудничают с Китаем, делая совместные выставки и принимая значительное число экскурсантов из этой страны. В случае открытия безвизового режима число посетителей значительно вырастет, и сейчас рассматривается необходимость приглашения переводчиков, сообщили ТАСС в пресс-службе проекта.

Ранее МИД КНР сообщил, что Китай с 15 сентября 2025 года вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для россиян. 4 сентября президент России Владимир Путин на встрече с членом Политбюро ЦК КПК, зампредседателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Хунчжуном заявил, что Москва аналогичным образом ответит на решение Китая ввести безвизовый режим для россиян.

"Гостям из КНР интересна история СССР и современной России, от школьников до взрослых людей: делегации из Страны восходящего солнца регулярно посещают исторические парки. Например, в августе педагоги из Китая посетили исторический парк "Россия - моя история" в Санкт-Петербурге в рамках школы "Учу великому". В перспективе безвизового режима между нашими странами команда проекта "Россия - моя история" ожидает увеличения потока китайских гостей и рассматривает возможность привлечения переводчиков", - говорится в ответе на запрос ТАСС.

В пресс-службе отметили, что сейчас парки работают в 25 городах РФ, и в них неоднократно формировались экспозиции и проходили мероприятия, посвященные сотрудничеству стран. Так, за последние пять лет состоялись выставка-реконструкция "Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая" и фестиваль "Петербург - Китай. Диалог культур" в Санкт-Петербурге, художественная выставка "75 лет дружбе России и Китая" к юбилею КНР в Ставрополе, выставочный проект "Через тернии к светлому будущему" в Челябинске, экспозиция "Август 1945: последний аккорд Второй мировой войны" во Владивостоке и другие.

Отмечается также, что в 2025 году совместно с китайскими учреждениями культуры был реализован проект для создания единого международного историко-патриотического пространства. Пермский исторический парк и Международный центр китаистики в Циндао заключили соглашение о международном дружественном сотрудничестве, и теперь исторический парк станет участником мероприятий Года культуры КНР в России и Года культуры России в Китае. Кроме того, в рамках соглашения были запланированы обмен мультимедийными выставками по истории и культуре Китая и Пермского края, онлайн-лекции, а также совместная организация выставок.

"Опыт пермского парка, одного из ведущих в проекте "Россия - моя история", планируется транслировать в другие [парки]. Также команда готова сотрудничать с китайскими культурными учреждениями в предоставлении мультимедийных выставок, как, например, выставки "Россия - миру", рассказывающей о достижениях российских ученых, - ее уже представляли на Всемирном фестивале молодежи в Сочи в 2024 году. Выставки и культурные события в проекте "Россия - моя история" демонстрируют дружественные отношения между странами, интерес к истории, традициям и культуре Китая и России с использованием современных цифровых форматов", - подчеркнули в пресс-службе проекта.