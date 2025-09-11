В результатах исследования говорится, что 62% опрошенных чувствуют себя комфортно в своем вузе, еще 32% отметили нейтральность состояния и 6% испытывают дискомфорт

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Большая часть зарубежных студентов в российских вузах обучаются на русском языке. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе платформы "Неравнодушный человек".

"Более половины студентов (58%) обучаются исключительно на русском языке, еще 29% в учебе совмещают русский и английский языки, только на английском обучается лишь 5% опрошенных", - говорится в результатах исследования.

Согласно итогам опроса, большинство иностранных студентов (86%) чувствуют себя комфортно в языковой среде обучения. Значительная часть опрошенных (64%) перед стартом обучения проходила языковые курсы.

Аналитики также отметили, что в первый год жизни в России иностранцы сталкиваются с некоторыми проблемами. Так, 42% отметили психоэмоциональные трудности, 32% - культурную и языковую адаптацию, 31% - учебные трудности. Студенты одновременно сталкиваются с адаптацией к новой среде и с образовательной нагрузкой. В своих проблемах иностранцы не остаются одни: 76% отметили, что получали поддержку в трудный период. В основном помощь приходила со стороны земляков и родни (46%), а также от вуза и других студентов (44%).

В результатах исследования сказано, что 62% респондентов чувствуют себя комфортно в своем вузе, еще 32% отметили нейтральность своего состояния и только 6% испытывают дискомфорт. Большая часть опрошенных иностранных студентов считает атмосферу своего вуза безопасной (81%). Три четверти опрошенных (76%) считают ее толерантной и 78% дружеской. 88% студентов удовлетворены компетентностью профессорско-преподавательского состава.