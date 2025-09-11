По словам священнослужителя, благодаря трезвению "человек начинает понимать смысл каждого конкретного дела"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Осуждение пьянства в православном богословии связано с потерей пьющим человеком веры и внимания к жизни, аскетическое "трезвение", напротив, возвращает людей к спокойному принятию происходящих событий и приводит их к Богу. Об этом рассказал ТАСС в День трезвости иеромонах Соловецкого Спасо-Преображенского монастыря Прокопий (Пащенко).

"Один из наших святых называл пьянство началом безбожия. А как писал один автор "Добротолюбия" (сборник духовных творений православных подвижников - прим. ТАСС) , увидеть Бога мы можем, созерцая происходящее вокруг нас, вслушиваясь в жизнь, обстоятельства и промысл Божий, сопоставляя и выявляя значимые причинно-следственные связи путем накопления смыслов. Но человек, который постоянно оглушается алкоголем, сознание которого постоянно им затуманено, на этот процесс не способен, и потому не способен понять жизнь. Он видит ее как череду разорванных друг от друга фрагментов и не ощущает ни радости, ни сопричастности чему-то большему, чем он сам", - сказал он.

Иеромонах отметил, что выход из этого положения заключен в распространении образа жизни, в православной традиции называемого "трезвением". "Ища его, мы начинаем постепенно учиться понимать, где, как и почему мы потеряли равновесие, полноту жизни, которая достигается через связь со Христом. На основе христианского понимания жизни формируются навыки, которые помогают человеку удержаться на ногах в конкретных ситуациях, его сознание перестает раздергиваться в разные стороны хаотичными стремлениями, формируется стрессоустойчивость. Человека не столь ранят какие-то переживания, а раз так, то не возникает желания оглушить себя алкоголем", - подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, благодаря трезвению "человек начинает понимать смысл каждого конкретного дела, потому что связывает его с чем-то большим, чем он сам". "Тогда проходит и желание уходить в алкоголь - потому что ты приобретаешь что-то несравненно большее, чем алкоголь. А алкоголь это большее у тебя забирает", - заключил отец Прокопий.

11 сентября в России отмечается День трезвости. Он празднуется Русской православной церковью при поддержке Министерства здравоохранения РФ, приурочен к дню памяти Усекновения главы Иоанна Предтечи (пророка, предсказавшего пришествие Мессии и крестившего Иисуса Христа в водах реки Иордан). Согласно Евангелию, Иоанн Предтеча, который никогда не употреблял вина и других алкогольных напитков, был обезглавлен в этот день по приказу царя Ирода во время пьяного пира.