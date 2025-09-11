Длительность рейса составляет 21-22 часа

ВЛАДИВОСТОК, 11 сентября. /ТАСС/. Паром из Владивостока в порт Сокчо в Республике Корея с пассажирами на борту возобновил свою работу. На нем в страну отправились 78 пассажиров - граждане Южной Кореи, России, Казахстана, сообщили ТАСС в представительстве корейской паромной компании.

"На первом рейсе (из Сокчо во Владивосток, прибывшем в среду - прим. ТАСС) было 56 человек, все корейцы. Сегодня паром благополучно отправился с 78 пассажирами, среди которых граждане Кореи, России, Казахстана. Интерес к парому растет, ежедневно агентствам по продаже билетов звонят люди, желающие приобрести билеты", - сказали в представительстве.

Паром GNL Grace возобновил грузовые рейсы из порта Сокчо в Республике Корея во Владивосток в августе. В 2024 году линия была закрыта из-за финансовых проблем у компании-перевозчика. У оператора отозвали лицензию, а само судно выставили на торги.

Как ранее сообщали в Министерстве международных и внешнеэкономических связей Приморского края, рейсы будут выполняться один раз в неделю: по вторникам судно будет выходить из Сокчо, в среду прибывать во Владивосток, в четверг - отправляться в Сокчо. Длительность рейса - 21-22 часа. На данный момент судно может вместить 216 пассажиров и 350 машин, со следующего года максимальное число пассажиров будет составлять 400 человек, а к грузам добавится возможность перевозить контейнеры.