Правила автобусных перевозок в России не меняются

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Действующие в России правила автобусных перевозок остаются прежними, следует из документов правительства.

Ранее о якобы произошедшем изменении правил таких перевозок сообщили несколько СМИ.

В реальности принятое постановление приводит Положение о федеральном государственном контроле (надзоре) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в соответствие с последней редакцией закона о федеральном надзоре. Основные нововведения - использование мобильного приложения "Инспектор" при проведении проверок и возможность проведения профилактического визита по инициативе контролируемого лица.

Другие аспекты деятельности компаний в сфере перевозок, а также правила и порядок автобусных перевозок данным регулированием никак не затрагиваются.