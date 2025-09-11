Художники создали более 30 живописных работ об истории исследования высоких широт

АРХАНГЕЛЬСК, 11 сентября. /ТАСС/. Молодые художники из разных регионов России представят в Архангельске образы освоения Арктики. Как рассказал ТАСС заведующий Музеем художественного освоения Арктики им. А. А. Борисова Государственного музейного объединения "Художественная культура Русского Севера" Иван Катышев, участники экспедиции на научно-экспедиционном судне "Михаил Сомов" создали более 30 живописных работ об истории исследования высоких широт, они будут представлены на выставке "Третья творческая экспедиция. Арктика" в Архангельске.

"Пятеро молодых художников из Москвы и Санкт-Петербурга посетили Арктику, прошли полторы тысячи морских миль, - сказал Катышев. - И художникам было дано очень серьезное задание от фонда поддержки культурных инициатив "Линия культуры", чтобы они на основе этих этюдов создали исторические сюжеты, связанные с освоением Арктики. Ребята посещали архангельские музеи, читали книги, встречались со специалистами, проникались Архангельском и вот вернулись с этой темой".

Дмитрий Гусев, Илья Козлов, Евгения Малина, Владимир Спиридонов и Анастасия Сажина побывали на островах высокоширотной Арктики, там они писали этюды, которые легли в основу их картин на исторические сюжеты. "Сомов" заходил на остров Моржовец, Абрамовский маяк, мысы Святой и Канин Нос, остров Колгуев, Землю Франца-Иосифа, острова Диксон и Известий ЦИК, на мыс Стерлигова. На выставке "Третья творческая экспедиция. Арктика" художники представят значимые моменты истории освоения Русской Арктики: экспедиции 1896 года министра финансов Российской Империи Сергея Витте и художника Александра Борисова на Мурман и основание незамерзающего порта - будущего Мурманска; экспедиции 1912 года Георгия Седова у берегов Новой Земли; Архангельский город-порт в год своего основания и многое другое.

"Вот, например, полотно "Темная арктическая ночь с северным сиянием". И в таком свете фонаря "летучая мышь" на фоне российского флага стоят и образы русских полярников сквозь века с петровских времен: Прончищев, Чилингаров, Русанов, Витте, Седов. То есть вроде бы они все не конкретные, но по их внешнему образу видно, что это русские открыватели Арктики всех времен. За их спинами виден профиль металлического судна, ледокола, деревянный парусник, верный спутник собака. То есть выставка - это в том числе размышления на тему, как, когда, чем, кто осваивал Арктику", - отметил собеседник агентства.

Художники представили свое видение исторических поселений севера России. На одной из работ центральное место занимает Соловецкий монастырь, который был одним из центров освоения Арктики, он дополнен изображениями Архангельска, Обдорска (ныне Салехард) и Игарки, как арктических форпостов.

Продолжение исторических художественных экспедиций

Как отмечает Катышев, современные экспедиции художников в Арктику стали продолжением русских высокоширотных художественных экспедиций, которые в 1899 году начал Александр Борисов на средства императора Николая II и при поддержке министра финансов Сергея Витте.

"Конечно, нам приятно, как музею Борисова, в том, что в некоторых работах художники цитируют Борисова напрямую. Например, охота на тюленя со льдов. Возможно, специалист, который хоть раз стоял на кромке ледяного припая, скажет, что так делать не стоит. Но с точки зрения того, что художники увидели льды, как Борисов их изображает, они это прямо сюда и переносят", - показал собеседник агентства.

На еще одной картине изображен затертый во льдах корабль экспедиции Георгия Седова "Святой мученик Фока". Судно изображено на фото новоземельских скал. "И снег имеет розоватые нотки, это прямиком с полотен Борисова. Это продолжение, художники цитируют, художники вдохновляются, художники перерабатывают. И тем самым мы задаем поколенческую связь", - добавил он.

Выставка откроется 12 сентября и будет работать до 15 октября.