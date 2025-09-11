Для подростков организуют тренинги, интерактивные занятия и кинолектории, для детей проводят показы познавательных мультфильмов

КРАСНОДАР, 11 сентября. /ТАСС/. Специалисты краевого наркологического диспансера провели 2,5 тыс. профилактических акций для несовершеннолетних с начала 2025 года. Об этом сообщили ТАСС в региональном министерстве здравоохранения.

"С начала текущего года специалисты краевого наркологического диспансера провели 2,5 тыс. мероприятий для несовершеннолетних. Более 150 тыс. учащихся школ, студентов колледжей и вузов стали участниками профилактических акций, направленных на популяризацию здорового образа жизни и разъяснение негативных последствий потребления алкоголя и других психоактивных веществ", - сказали в Минздраве.

По данным министерства, формат работы зависит от возраста участников. В частности, для подростков организуют тренинги, интерактивные занятия и кинолектории, для детей проводят показы познавательных мультфильмов.

"Один из наиболее эффективных и полюбившихся форматов профилактической работы - мероприятие "Кубань вне зависимости". На регулярной основе врач психиатр-нарколог, медицинский психолог, а также специалисты кабинета отказа от курения посещают одно из образовательных учреждений края", - отметили в министерстве.

В 2025 году в мероприятиях используют новое оборудование, которое позволило наполнить содержательную и демонстрационную часть.

"Особый интерес у участников вызывают специальные очки, позволяющие погрузиться в состояние выпившего человека и на собственном опыте испытать дезориентацию в пространстве, потерю контроля и искажение реальности. С начала 2025 г. проведено более 70 таких мероприятий", - добавили в ведомстве.