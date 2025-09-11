В Минобрнауки обсуждают идеи для игрового кино о выдающихся русских ученых

Героями могут стать Дмитрий Менделеев, Владимир Бехтерев, Иван Павлов, Абрам Иоффе, Петр Капица, Николай Семенов, Леонард Эйлер

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Художественные фильмы о таких выдающихся русских ученых как Дмитрий Менделеев, Владимир Бехтерев, Иван Павлов и Петр Капица могут быть сняты в России. Обсуждение идей для сценариев представители Министерства науки и высшего образования РФ ведут с кинематографистами и научным сообществом, сообщили ТАСС в Минобрнауки РФ.

"На днях состоялась первая встреча, в которой приняли участие представители киноиндустрии и научного сообщества. Предметом обсуждения стали идеи создания художественных фильмов, которые помогут представить достижения российской науки широкой аудитории и повысить престиж профессии исследователя, а также новые форматы и подходы к их созданию. Героями игровых фильмов могут стать такие величины, как Дмитрий Менделеев, Владимир Бехтерев, Иван Павлов, Абрам Иоффе, Петр Капица, Николай Семенов, Леонард Эйлер и другие всемирно известные русские ученые", - отметили в министерстве.

Встреча-семинар с участием специального представителя президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого и заместителя министра науки и высшего образования РФ Дениса Секиринского прошла 9 сентября в НИТУ МИСиС, уточнили в министерстве. Научное сообщество на ней представили академик РАН, вице-президент Российского химического общества Юлия Горбунова, проректор МГУ имени М. В. Ломоносова, руководитель дирекции фестиваля "Наука 0+" Леонид Гусев, профессор РАН, заслуженный профессор Сколтеха Артем Оганов и другие исследователи.

Инициаторами обсуждения выступили Минобрнауки и Минкультуры совместно с АНО "Национальные приоритеты" в рамках федерального проекта "Популяризация науки и технологий" и во исполнение поручения президента РФ по созданию полнометражных фильмов, направленных на демонстрацию достижений российской науки и повышение престижа профессии ученого.