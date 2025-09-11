На памятнике нанесут имена погибших участников специальной военной операции

МАГАДАН, 11 сентября. /ТАСС/. Торжественное открытие монумента героям специальной военной операции прошло в Магадане возле спорткомплекса "Президентский". В мероприятии участвовали глава региона Сергей Носов, ветераны СВО и локальных конфликтов, семьи военнослужащих, представители органов власти, силовых структур и общественности, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального правительства.

"Этот монумент - символ памяти и уважения к тем, кто во все времена без раздумий вставал на защиту Родины. Он также способствует воспитанию патриотизма у подрастающего поколения, и его роль для каждого из нас бесценна. Мы не забываем подвиг всех солдат - тех, кто защищал страну в прошлом, и тех, кто продолжает это делать сегодня. И будем идти от победы к победе, достойно продолжая дело предков", - приводит пресс-служба слова губернатора Магаданской области Сергея Носова. Глава региона добавил, что на монументе предстоит нанести имена погибших участников СВО. Эта задача требует особой ответственности и находится на его личном контроле.

Высота памятника составляет 6 м. На нем установлены две двухметровые бронзовые фигуры: герой Великой Отечественной войны передает развевающееся знамя Победы современному защитнику Родины. На мозаичном полотне флага изображены солдаты разных эпох и озеро Джека Лондона. На обратной стороне - триколор Российской Федерации. Вокруг монумента возведены мемориальные стенки, на которых в будущем будут высечены имена колымчан - участников спецоперации.

В феврале 2024 года департамент архитектуры и градостроительства Магаданской области провел открытый конкурс на лучший проект монумента, посвященного участникам СВО. В нем приняли участие скульпторы со всей страны. По итогам онлайн-голосования большинство жителей региона выбрали проект волгоградского скульптора Евгения Павлюченко.