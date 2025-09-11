Сайт врио губернатора Свердловской области временно прекратил работу

Он подвергся DDoS-атаке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 сентября. /ТАСС/. Сайт врио губернатора Свердловской области Дениса Паслера подвергся DDoS-атаке и временно не работает. Об этом сообщили в группе регионального отделения партии "Единая Россия" во "ВКонтакте".

"10 сентября в 23:20 была предпринята DDoS-атака на официальный сайт кандидата в губернаторы от партии "Единая Россия" Дениса Паслера. Принцип таких атак заключается в массовой отправке тысяч автоматических запросов, из-за чего сервер не справляется с нагрузкой и временно недоступен для обычных пользователей. Источник атаки установить невозможно, поскольку подобные действия совершаются через распределенные сети зараженных устройств, что делает их анонимными. <…> По состоянию на 09:00 11 сентября сайт дениспаслер.рф недоступен для пользователей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты принимают меры по восстановлению доступа избирателей к сайту. "Считаем подобные действия попыткой воспрепятствовать открытой политической конкуренции и ограничить доступ жителей региона к программе кандидата за сутки до начала голосования", - сообщили в отделении партии.

В конце марта президент РФ Владимир Путин принял отставку Евгения Куйвашева с поста главы Свердловской области и назначил врио губернатора региона Паслера, возглавлявшего Оренбургскую область. Выборы главы Свердловской области пройдут 12-14 сентября. Статус кандидата на пост губернатора получили пять человек: кандидат от партии "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" Андрей Кузнецов, Александр Ивачев от КПРФ, Александр Каптюг от ЛДПР, Рант Краев от партии "Новые люди" и действующий врио губернатора Денис Паслер.