Подать заявку на участие в проекте "Шесть лет - шесть вулканов" можно с 16 сентября по 23 октября

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Проект "Шесть лет - шесть вулканов", в рамках которого московские школьники и студенты отправятся в экспедицию в Африку и другие страны, запустят в столице. Об этом сообщила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

"Юные москвичи регулярно принимают участие в познавательных путешествиях как по России, так и другим странам. За прошлый учебный год ребята посетили Алтай, Камчатку, Карелию, а также Арктику и Антарктиду. Чтобы продолжить эту традицию и предоставить ребятам еще больше возможностей для образовательного туризма, мы запускаем новый проект "Шесть лет - шесть вулканов". Он позволит столичным школьникам и студентам колледжей в возрасте от 15 до 21 года изучить уникальные экосистемы вулканов по всему миру в формате научных экспедиций", - сказала Ракова, слова которой приводит пресс-служба столичного комплекса соцразвития.

Она уточнила, что в декабре стартует первое путешествие, во время которого ребята посетят Танзанию. Подать заявку на участие можно с 16 сентября по 23 октября. Экспедицию возглавит известный путешественник Матвей Шпаро. Во время путешествия юные москвичи увидят вулкан Олдоиньо-Ленгаи, извергающий черную лаву, а также один из самых высоких вулканов Африки - Меру.

Кроме того, в программу войдет посещение озера Натрон, известное розовым цветом воды и экстремально щелочной средой, которая смертельно опасна для большинства животных. При этом водоем является единственным местом гнездования малых фламинго в Восточной Африке, где их популяция достигает 2,5 млн особей. В состав отряда войдут более 10 юных москвичей. Ребята соберут пробы лавы, почвы и воды, их изучат специалисты Государственного геологического музея имени В. И. Вернадского и Минералогического музея имени А. Е. Ферсмана Российской академии наук - образцы пополнят экспозиции учреждений.

При отборе участников экспедиции будет учитываться опыт туристической, волонтерской и исследовательской работы. Финалистам предстоит справиться с семью этапами отбора: первым станет просветительская акция "Вулканиада - 2025", где школьники и студенты проверят свои знания географии и геологии. Затем необходимо будет представить отчеты о пройденных походах на конкурсе турклубов и принять участие в соревнованиях по различным направлениям. Лучшие защитят свои проекты на форуме научного волонтерства, а финалисты пройдут учебно-тренировочные сборы на Кавказе.