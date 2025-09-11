Агентство ищет программы, направленные на создание здоровой среды

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Агентство стратегических инициатив (АСИ) объявило о запуске нового отбора проектов в рамках Национальной экологической и климатической инициативы. Агентство ищет проекты, направленные на создание здоровой среды и повышение экологического благополучия, сообщили в пресс-службе АСИ.

"Агентство стратегических инициатив (АСИ) объявило о старте отбора лидерских проектов в рамках Национальной экологической и климатической инициативы (НЭКИ). Цель - поиск прорывных решений, сочетающих экологическую эффективность с экономической целесообразностью и социальной значимостью. Прием заявок продлится до 26 сентября на официальном сайте АСИ", - сказано в сообщении.

В АСИ уточнили, что участвовать в отборе могут технологические компании, научные центры, стартапы и общественные организации. "Отбор направлен на поиск проектов, сочетающих научно-технологические решения, способные оказать многофакторное влияние на повышение эффективности хозяйствования и достижение значимых результатов, соответствующих национальным целям развития России", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора АСИ Георгия Белозерова.

Кроме того, в агентстве отметили, что отобранные проекты получат комплексную поддержку от АСИ - содействие в продвижении, экспертное консультирование, акселерацию и помощь в привлечении стратегических партнеров. Уточняется, что поддержка оказывается на безвозмездной основе и не предусматривает прямого финансирования.

Так, в пресс-службе напомнили, что одним из ранее поддержанных АСИ проектом стала компания "Реиннольц" из Екатеринбурга, которая развивает технологию переработки промышленных стоков методом термодистилляции, что позволяет возвращать до 90% чистой воды в производственный цикл предприятий. "Благодаря поддержке АСИ компания смогла представить технологию как российским, так и зарубежным производителям, а также протестировать ее на добывающих предприятиях в Коми и Восточной Сибири, а также на объектах по опреснению морской воды в Саудовской Аравии", - рассказали в агентстве.