На месте всю ночь работали 15 человек

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сентября. /ТАСС/. Работы по ликвидации последствий подтопления в селе Кондратьево Республики Крым завершены, сообщили журналистам в ГУ МЧС по региону.

"Все работы по ликвидации последствий подтоплений завершены. За ночь в селе Кондратьево все 22 приусадебных участка были освобождены от воды", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на месте всю ночь работали 15 человек, 2 единицы техники.

Вечером 9 сентября ведомство сообщало, что работы завершены в селе Рысаково, где с утра 10 сентября из-за ливней и схода воды с полей фиксировались подтопления дворовых территорий. Была также организована работа семи мониторинговых групп в Симферопольском, Бахчисарайском, Белогорском районах, Ялте и Алуште для контроля за уровнем воды в реках, информация о происшествиях в этих муниципалитетах не появлялась.