XI Санкт-Петербургский форум объединенных культур/ТАСС

В рамках секции "Медийная культура" ТАСС проводит панельную дискуссию "В центре внимания - семья. Как культура и медиа могут помочь решить демографический вопрос". Модератором выступит генеральный директор ТАСС Андрей Кондрашов.

В дискуссии примут участие заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, официальный представитель МИД России Мария Захарова, первый заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике Марина Ким, заместитель полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе Алексей Еремин, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства иерей Федор Лукьянов и директор Евразийского бюро Медиакорпорации Китая Ван Бинь.