Вячеслав Федорищев ведет страницу только в Мах и "ВКонтакте"

САМАРА, 11 сентября. /ТАСС/. Фейковые аккаунты от имени губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева появляются в Telegram после закрытия его канала в мессенджере и полного перехода в Мах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главы региона.

"Стали появляться аккаунты, которые очень похожи на прежний канал губернатора. Но мы напоминаем, что сейчас Вячеслав Андреевич [Федорищев] ведет только страницу в Мах и "ВКонтакте", - пояснили в пресс-службе.

В ночь на 10 сентября Федорищев заявил о закрытии своего аккаунта в Telegram и переходе в Мах, где продолжит размещать информацию о развитии региона. Федорищев создал канал в Мах 21 августа. Первое приветственное сообщение он опубликовал там 22 августа.

Max - российская цифровая платформа пользовательских сервисов, на которой доступен мессенджер с ключевыми коммуникационными возможностями для пользователей: аудио- и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов и денежные переводы. В платформу интегрированы уникальные бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей.