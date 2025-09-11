Историк де Кошко: русофобия заменила антисемитизм и антиславизм в Европе

Власти ЕС хотят построить свой патриотизм, но делать это не на пропаганде мира и развития, а на ненависти к врагам, отметил французский общественный деятель

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Появление русофобии стало центральной объединяющей идеей Евросоюза, тем самым заменив европейский антисемитизм и антиславизм XX века. Такое мнение высказал французский историк, общественный деятель Дмитрий де Кошко в ходе видеоконференции на Международном антифашистском форуме, приуроченном к Международному дню памяти жертв фашизма.

"Нацисты в Европе в прошлом веке для разжигания ненависти использовали антисемитизм и антиславинизм, сейчас у них - русофобия. В Евросоюзе применение русофобии имеет большое значение. Оказывается, политики ЕС хотят, чтобы люди - французы, немцы, поляки, молдаване и т. д. - отрицали свои национальные принадлежности. Они считают, что эти патриотические идеи слишком сильны. Власти ЕС хотят установить свой федерализм, который был бы удобен только для их касты. Хотят построить свой патриотизм - патриотизм Евросоюза. Но делать это не на пропаганде мира, развития, которая была, когда создавали и расширяли Евросоюз за счет стран Восточной Европы, а на ненависти к врагам - к России и русским", - сказал историк.

На тему европейской русофобии также выступила координатор движения "Бессмертный полк" в Мадриде, президент Ассоциации российско-испанского сотрудничества Виктория Самойлова. По ее словам, неприязнь ко всему русскому продолжается перманентно. "В 2022 году в Испании был такой накал русофобии, что казалось еще немного и случится «хрустальная ночь» в отношении русских. Два-три года назад провести в Мадриде «Бессмертный полк» - было идти как будто на расстрел. Этой русофобией пытались запугать людей, запугать русских, чтобы мы вообще ничего не делали, чтобы мы боялись защищать себя, свою идентичность и боялись вообще быть русскими", - рассказала она.

В Москве 9-10 сентября проходит Международный антифашистский форум-2025, посвященный 80-й годовщине Великой Победы и приуроченный к Международному дню памяти жертв фашизма. 10 сентября, на второй день работы форума, прошла Международная видеоконференция с прямым включением представителей ряда зарубежных государств.

11 сентября участники форума возложат венки и цветы к мемориальному комплексу "Трагедия народов" на Поклонной горе и проведут памятные мероприятия.