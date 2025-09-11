Программа охватит порядка 10 тыс. человек

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Правительство Вологодской области запустит с 15 сентября "Верещагинскую карту", по которой школьники смогут бесплатно посещать спектакли в трех главных детских театрах региона. Программа охватит порядка 10 тыс. школьников, в первую очередь сельских ребят, детей из многодетных, малоимущих семей и участников специальной военной операции, сообщил губернатор Георгий Филимонов.

"15 сентября в Вологодской области стартует новый культурно-образовательный проект - "Верещагинская карта". Не так давно обсуждали эту инициативу с художественными руководителями театров. Проект призван сделать театральное искусство доступным для детей, подарить им возможность увидеть лучшие спектакли и почувствовать атмосферу сцены", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

До конца этого года около 10 тыс. школьников от 7 до 13 лет бесплатно посетят театральные постановки в трех главных детских театрах региона - Вологодском театре юного зрителя, Театре для детей и молодежи в Череповце, Театре Деда Мороза в Великом Устюге. Каждому юному зрителю вручат памятный брелок с логотипом "Верещагинской карты".

В первую очередь участниками программы станут школьники из сельской местности, многодетных и малоимущих семей, дети участников специальной военной операции, а также те, кто нуждается в особом внимании педагогов. Для школьников из отдаленных муниципалитетов будет организована доставка к театру транспортом.

Первые спектакли пройдут в день старта проекта. В Череповце ребят ждет постановка "Приключения Буратино", в Великом Устюге - сказка "Капризная принцесса". В Вологде 18 сентября представят драму "Почтальон из Николаевки". Это только начало большой программы, которая станет важной частью воспитания и культурного развития детей, сообщил глава региона.

По данным пресс-службы губернатора, полные списки участников проекта формирует Минобразования области на основе заявок школ.