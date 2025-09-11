Задержанных рейсов нет

СОЧИ, 11 сентября. /ТАСС/. Расписание полетов полностью восстановлено в международном аэропорту Сочи после ограничений, которые вводились на его работу в ночь на 10 сентября. Задержанных по этой причине рейсов нет, сообщили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Аэропорт Сочи работает в штатном режиме. Задержек по причине вводимых ограничений ночью 10 сентября нет. Расписание полетов полностью восстановлено. Благодаря совместной работе с авиакомпаниями все задержанные рейсы были выполнены в течение суток", - сказали в пресс-службе.

Там также уточнили, что в четверг задерживается вылет шести рейсов по производственным причинам у авиакомпаний, а именно из-за позднего прибытия самолетов в аэропорт Сочи.

Ночью 10 сентября в аэропорту Сочи действовали временные ограничения на прием и выпуск самолетов, в период действия ограничений экипажами трех рейсов были приняты решения о посадке на запасных аэродромах Минеральных Вод и Грозного, позднее все самолеты вернулись в Сочи. Также после ограничений в сочинском аэропорту задерживалось порядка 20 рейсов, аэропорт работал в усиленном режиме для оперативного восстановления расписания полетов.