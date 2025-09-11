Также увеличены размеры ячеек на 15 см в высоту и на 14 см в длину для размещения урн большего размера

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Колумбарную стену на Востряковском кладбище в Москве заменили на новую. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГБУ "Ритуал".

"В рамках запущенной в 2024 году программы реновации колумбарного хозяйства была заменена колумбарная стена на Востряковском (Центральном) кладбище. При возведении новой стены были использованы надежные строительные технологии и материалы", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что металлокаркас сделан из нержавеющей стали, мемориальные плиты облицованы габбро-диабазом, обладающим исключительной стойкостью к внешним воздействиям. Также увеличены размеры ячеек на 15 см в высоту и на 14 см в длину для размещения урн большего размера. Количество мест осталось прежним - 520 ниш. Работы проводились за счет доходоприносящей деятельности ГБУ "Ритуал" за обслуживание ниш.

Ранее ГБУ "Ритуал" в рамках этой же программы провело ремонтные работы колумбария на Митинском кладбище.