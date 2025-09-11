Всероссийскую неделю охраны труда планируют посетить более 10 тыс. человек

Свыше 2 тыс. гостей прибудут также из иностранных государств

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Более 10 тыс. человек планируют посетить Всероссийскую неделю охраны труда (ВНОТ) в Сочи в этом году, из них свыше 2 тыс. - гости из иностранных государств. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

"Форум соберет на своей площадке свыше 10 тысяч руководителей и специалистов федеральных и региональных органов власти, ведущих работодателей, представителей профсоюзных организаций, научного и экспертного сообщества для выработки консолидированных решений по актуальным вопросам обеспечения безопасных условий труда и сохранения здоровья работников", - говорится в сообщении.

Основной стратегической темой деловой программы ВНОТ 2025 года станет "Народосбережение - гарантия устойчивого развития". "Народосбережение - это не абстрактная цель, а конкретная работа по внедрению современных стандартов безопасности на каждом рабочем месте. От того, насколько эффективно мы используем лучшие практики и технологии, представленные в "Сириусе", зависит устойчивое развитие нашей экономики и благополучие каждого гражданина России", - отметила Голикова.

По словам министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова, успешная реализация нацпроектов и подготовка кадров, необходимых экономике в перспективе, невозможны без тесного взаимодействия государства и работодателей. "В этом году ВНОТ планирует посетить свыше 10 тысяч человек, среди них - более 2 тысяч гостей из иностранных государств. В деловой программе - больше 150 мероприятий, посвященных актуальным вопросам охраны труда и занятости населения. В отраслевой выставке форума примут участие порядка 200 компаний", - подчеркнул он.

Программа ВНОТ

Всероссийская неделя охраны труда откроется Молодежным днем. Его программа включает карьерные квизы, мастер-классы по развитию гибких навыков, нетворкинг и кейс-чемпионаты, направленные на привлечение в отрасль молодых специалистов и формирование кадрового резерва. В этот же день, 15 сентября, состоится заседание Сети стран БРИКС по охране труда, что подчеркивает важность практической реализации политического диалога и установления деловых связей между российскими и международными компаниями, которые достигаются на полях форума.

Центральным событием ВНОТ станет стратегическая пленарная сессия, которая пройдет 16 сентября. Участники обсудят интеграцию подходов к охране труда в общую стратегию социально-экономического развития страны, меры по снижению профессиональных рисков и созданию культуры профилактики на производстве. Также запланирован Fashion-показ средств индивидуальной защиты, демонстрирующий, что защитная одежда может быть не только функциональной, но и стильной.

ВНОТ-2025 пройдет с 15 по 18 сентября в университете "Сириус" на федеральной территории Сириус. Организатором Всероссийской недели охраны труда является Министерство труда и социальной защиты РФ, оператором - Фонд Росконгресс.