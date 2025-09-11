Больница будет рассчитана на 280 мест

НОВОСИБИРСК, 11 сентября. /ТАСС/. Детский центр для оказания специализированной медпомощи планируют построить при Новосибирской областной больнице в 2028 году. Это следует из комплексного плана развития транспортной, энергетической, телекоммуникационной, социальной и иной инфраструктуры на период до 2036 года, утвержденного правительством РФ.

Ранее главный врач областной больницы Анатолий Юданов отмечал, что Новосибирская область остается единственным регионом Сибирского федерального округа (СФО), где нет детской областной клинической больницы. Создание специализированного детского центра позволит снять эту проблему. В нем планируется разместить хирургические подразделения, а также отделение лучевой терапии.

"Сроки строительства объекта, год - 2028", - говорится в документе.

Согласно данным плана, больница будет рассчитана на 280 мест. Площадь строительства составит свыше 50 тыс. кв. м. Ответственным за возведение объекта назначен Минздрав России.

Несколько лет назад власти региона начали разработку проектно-сметной документации для строительства центра. Главврач областной больницы сообщал, что в нем планируется разместить хирургические подразделения, а также отделение лучевой терапии.

Новосибирская областная клиническая больница создана в 1939 году. В настоящее время по объемам и возможностям оказываемой лечебно-диагностической помощи она является одним из крупнейших многопрофильных лечебно-профилактических учреждений не только Сибирского федерального округа (СФО), но и России. На базе больницы работают 19 специализированных центров. Стационарную медицинскую помощь в них получают более 45 тыс. больных ежегодно.