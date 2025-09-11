Поиск инвестора планируется провести зимой

САРАТОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Власти в Саратовской области рассмотрят варианты строительства канатной дороги, которая соединит Саратов и Энгельс. Об этом сообщается в Telegram-канале "Володин. Саратов", посвященном региональным проектам председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Речь идет о строительстве канатной дороги между Саратовом и Энгельсом с возможностью обеспечить доступ жителей на один из островов на Волге.

"В городе Саратове мы будем изучать возможность ее прохождения через Соколовую гору, затем выход на Сиреневую гору и возможность ее прокладки в Солнечный-2. Потому что у нас проблемы есть в том числе с общественным транспортом: пробок много стало. Поэтому давайте проанализируем аналогичные проекты, решения в других городах, за рубежом, но и насколько это возможно реализовать у нас в городе", - сказал Володин.

Поиск инвестора планируется провести зимой. Как отметил председатель Госдумы, проект необходимо обсудить и согласовать с жителями. По его словам, реализация позволит обеспечить доступность, которую не дает обычный транспорт.

"[Мэр Саратова] Михаил Александрович [Исаев], продумайте, может быть, и [губернатор] Роман Викторович [Бусаргин] возьмет на контроль, учитывая, что проект в том числе межрайонный и касается двух городов - и Саратова, и Энгельса. Посмотрите все вместе, можно ли его здесь реализовать", - добавил Володин.