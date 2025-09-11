Такие результаты показали социологические опросы, сообщил первый заместитель председателя Совета Федерации

ДОНЕЦК, 11 сентября. /ТАСС/. Социологические опросы показывают, что жители ДНР видят улучшения в республике и уверены в своем будущем, сообщил ТАСС секретарь генсовета партии "Единая Россия", первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев во время рабочей поездки в регион.

"Если люди верят в происходящее сегодня, если люди уверены в своем будущем, то, естественно, в своих таких настроениях - это самый лучший индикатор, что сегодня происходит в республике. По тем социологическим опросам, которые мы сегодня имеем, люди видят эти изменения и, действительно, уверены в своем будущем. Вот это, наверно, самый главный показатель, по которому мы можем оценивать наши достижения", - ответил Якушев на вопрос о достижениях в ДНР за почти три года в составе России.

Он добавил, что в республике особое внимание уделено восстановлению социальных объектов, включая школы и детские сады. Это делается за счет федеральных средств, а также при помощи регионов-шефов. Большая стройка развернута во всех населенных пунктах региона.