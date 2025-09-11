"Ведомости": ректор МАИ покинул пост председателя совета директоров УЗГА

Его место занял генеральный директор АО "Технодинамика" Игорь Насенков

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Ректор Московского авиационного института (МАИ) и бывший глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Михаил Погосян покинул пост председателя совета директоров Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на источник.

Его место занял генеральный директор АО "Технодинамика" Игорь Насенков, однако Погосян останется в составе совета директоров компании, отметил один из источников газеты.

В феврале 2011 г. занимавший должность президента РФ Дмитрий Медведев назначил Погосяна исполняющим обязанности президента ОАК, в том же месяце совет директоров ОАК избрал его президентом корпорации сроком на 5 лет, до февраля 2016 г. С июня 2016 г. является ректором МАИ.

О производстве УЗГА самолетов "Байкал" в Свердловской области

Ранее в департаменте информационной политики Свердловской области сообщили, что УЗГА станет головной площадкой по изготовлению легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал". Новые производственные мощности для выпуска самолетов "Байкал" и "Ладога", которые станут основой малой и среднемагистральной авиации России, были введены в ОЭЗ "Титановая долина" в конце 2023 года. На площадке построены здание инженерно-технических служб площадью 1,4 тыс. кв. м, универсальный производственный корпус площадью 6,5 тыс. кв. м, а также ангар для сервисного обслуживания и наземной технологической отработки новой авиатехники площадью 1,9 тыс. кв. м, многофункциональный производственный корпус площадью более 10 тыс. кв. м.

В феврале 2025 года первый заместитель генерального директора АО "УЗГА" Алексей Пахтусов сообщил, что предприятие инвестирует порядка 30 млрд рублей в запуск серийного производства легких самолетов на территории особой экономической зоны "Титановая долина". Генеральный директор "Титановой долины" Андрей Антипов уточнил журналистам, что еще порядка 30 млрд рублей на проект направят из бюджета Свердловской области. Таким образом, общая стоимость создания серийного производства, по словам Антипова, составит порядка 60 млрд рублей.