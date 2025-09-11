Партнерами стали Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России и Автономная некоммерческая организация "Деменция.нет"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Социальный фонд России на полях VI Форума социальных инноваций регионов заключил два стратегических соглашения о сотрудничестве. Партнерами фонда стали Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины Минздрава России и Автономная некоммерческая организация "Деменция.нет", передает корреспондент ТАСС.

"Новые договоренности открывают новые возможности для комплексной работы по улучшению жизни наших граждан. Объединив компетенции с ведущим научно-медицинским центром и социально ориентированной НКО, мы сможем более эффективно и адресно решать задачи по укреплению здоровья, повышению благополучия и обеспечению достойной поддержки для всех категорий населения, особенно для старшего поколения", - отметил председатель Соцфонда России Сергей Чирков.

В рамках соглашения с Национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины Минздрава России стороны договорились совместно работать над популяризацией здорового образа жизни и профилактики заболеваний, созданием условий для активного долголетия граждан старшего поколения, а также над улучшением здоровья сотрудников Соцфонда. В планах - разработка и внедрение корпоративных программ и проведение совместных просветительских мероприятий.

В свою очередь совместная работа с АНО "Деменция.нет" будет сфокусирована на помощи людям старшего возраста, страдающим когнитивными нарушениями, и их семьям. В рамках сотрудничества планируется развивать программы профилактики и ранней диагностики деменции, поддерживать медицинское и социальное волонтерство, а также проводить тематические мероприятия в центрах общения для старшего поколения, созданных при клиентских службах Соцфонда.