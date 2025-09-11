Инициатива бизнес-миссий направлена, в частности, на укрепление партнерских связей и создание новых точек взаимодействия между российскими регионами и зарубежными странами

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Российская делегация с 15 по 21 сентября посетит кубинский остров Кайо Санта Мария с деловой миссией в рамках Форума туристических территорий (FTT-2025) при поддержке Делового совета Россия - Куба при Торгово-промышленной палате РФ, сообщили ТАСС организаторы.

"Инициатива бизнес-миссий, реализуемая в течение года в рамках концепции Форума туристических территорий, направлена на развитие туризма, укрепление партнерских связей и создание новых точек взаимодействия между российскими регионами и зарубежными странами", - сказано в сообщении. Отмечается, что кубинская площадка Gaviota Destination станет одной из центральных в этом процессе.

Президент крупнейшей туристической корпорации Кубы Grupo de Turismo Gaviota S.A. Карлос Мигель Латуфф Карменате отметил стратегическую важность сотрудничества с Россией. "Мы с нетерпением ждем делегацию организаторов FTT-2025 с 15 по 21 сентября на нашем ежегодном форуме Gaviota Destination", - сказал он и отметил, что кубинская сторона, в свою очередь, с радостью примет участие "в Форуме туристических территорий в Москве 15-16 октября в Лужниках". "Gaviota высоко ценит сотрудничество с российскими партнерами и рассматривает форум как ключевую площадку для укрепления туристических связей между Кубой и Россией", - добавил Карменате.

Делегацию из России возглавит председатель Комитета по инвестиционной политике Делового совета Россия - Куба и организатор FTT-2025 Олимпиада Знаменская. В состав также войдут представители Агентства стратегических инициатив (АСИ), Республики Башкортостан, известные блогеры, музыканты, производители продуктов и другие игроки отрасли.

Планируется, что на форуме АСИ представит программы по развитию выездного, гастрономического и образовательного детского и молодежного туризма: "Открой твою Россию", "ПроЕДУ по России" и "Классная страна". Как отмечают организаторы, главная цель визита - обмен опытом в этих направлениях и презентация туристического потенциала российских регионов на рынке Латинской Америки. По их словам, важным результатом поездки станут договоренности о проведении совместных мероприятий, таких как международный форум и масштабный фестиваль "ГастроОстрова" на Сахалине в августе 2026 года, на котором будет представлен феномен островной кухни.

О форуме

Форум туристических территорий FTT-2025 - одно из крупнейших событий туристической отрасли федерального и международного уровня. В этом году форум пройдет в третий раз и объединит более 5 тысяч участников, среди которых представители органов власти, инвесторы, девелоперы, руководители туристических направлений, горнолыжных курортов, отельеры, рестораторы и лидеры смежных индустрий.

FTT-2025 состоится с 15 по 18 октября 2025 года в Москве, на территории олимпийского комплекса "Лужники". ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.