Президент США Дональд Трамп усилит давление на демократов, подчеркнул Андрей Быстрицкий

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Убийство в США консервативного активиста Чарли Кирка в глазах американского электората отчетливее демонстрирует опасность проводимого демократами курса. Этот инцидент в преддверии промежуточных выборов увеличит народную поддержку республиканцев, а сам президент США Дональд Трамп усилит атаки против демократического лагеря. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

Застреленный накануне во время выступления в университете Кирк был видным сторонником Трампа. Он критиковал политику Украины и не поддерживал Владимира Зеленского. Активист неоднократно выступал против оказания американской военной помощи Украине, за которую ратуют представители демократического крыла. И в этой связи случившееся лишь углубит, по оценке эксперта, текущий идейно-политический раскол в США.

"Стоит ожидать еще больших атак Трампа на демократов. Он уже заявил, что их риторика безответственная. Они только подливают масло в огонь", - подчеркнул аналитик.

Он также отдельно отметил, что это политическое убийство в глазах широких народных масс "показывает опасность демократического курса", что работает в пользу республиканцев, в том числе в преддверии промежуточных выборов в США, намеченных на 2026 год.

"Поляризация общества будет усиливаться. То есть люди, которые прежде не особо хотели определяться со своими политическими позициями, а таких немало в любом обществе, будут определяться быстрее. Это в определенной степени поддержит позиции республиканцев, потому что нападают люди, которые идейно соотносятся с демократическим лагерем, как и стрелок, который стрелял в Кирка. Это может повлиять на исход выборов", - подчеркнул собеседник агентства. Он констатировал, что "такого рода вещи играют на руку республиканцам и их электорату, который требует порядка, требует защиты и обуздания неуправляемой миграции".

Ранее Белый дом обвинил политиков Демократической партии США и их сторонников в поддержке преступности на фоне убийств американского активиста консервативных взглядов Чарли Кирка и украинской беженки Ирины Заруцкой. В выложенном Белым домом посте также представлены заголовки американских СМИ, в которых перечисляются резонансные преступления последних месяцев, в том числе массовые убийства, и критикуется неспособность демократов должным образом реагировать на криминал.