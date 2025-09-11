Руководитель отделения психологической помощи учреждения Любовь Выжанова отметила, что в центре работает группа поддержки "О чем молчат мужчины"

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. В Кризисный центр помощи женщинам и детям в Москве, известный своей работой с жертвами домашнего насилия обратились свыше 1 тыс. мужчин за 11 лет его работы. Об этом ТАСС сообщила руководитель отделения психологической помощи учреждения Любовь Выжанова.

"Мужчины получают профессиональную помощь психологов и поддержку других мужчин. Специалисты помогают разобраться с конкретными жизненными обстоятельствами и найти выход из сложных ситуаций. В терапию, групповую или индивидуальную, мужчины выносят самые разные проблемы: кто-то переживает кризис в семье, кто-то справляется с последствиями тяжелого развода, а кто-то ищет смысл жизни или хочет построить крепкие, здоровые отношения", - сказала Выжанова.

Она уточнила, что в центре работает группа поддержки "О чем молчат мужчины", где москвичи могут открыто поговорить о своих проблемах в кругу единомышленников. Помимо групповой терапии они получают индивидуальные консультации.

"Мужчине бывает непросто открыться и поговорить о своих проблемах, они считают это признаком слабости. Многие годами носят тревоги в себе, но те, кто решается прийти к нам, быстро понимают, что здесь их услышат и помогут. Наши специалисты помогают разобраться в себе, вернуть контроль над своей жизнью и строить более гармоничные отношения с собой и окружающими", - добавила специалист.

В пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения, который курирует работу учреждения, ТАСС сообщили, что за 11 лет свыше 3 тыс. женщин проживали в "убежище" московского Кризисного центра. Они прошли здесь комплексную реабилитацию и получили психологическую, юридическую и социальную помощь.

Кризисный центр помощи женщинам и детям - единственное государственное учреждение в Москве, где помогают женщинам, пострадавшим от насилия в семье. Здесь можно получить убежище для себя и своих детей, психологическую поддержку, юридические консультации, а также найти работу при поддержке города. Главная цель работы центра - помочь вернуть уверенность в себе и начать новую жизнь без страха за свое здоровье и жизнь.