В танцевальном флешмобе "Московская кадриль" приняли участие более 500 человек

Мероприятие посвящено 878-летию столицы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Массовый танцевальный флешмоб "Московская кадриль" с участием более 500 человек проходит в Москве на Болотной площади, передает корреспондент ТАСС.

Проект "Молодежь Москвы" поздравил столицу танцем "Московская кадриль". Мероприятие посвящено 878-летию столицы. Фестиваль проводится в рамках проекта "Лето в Москве".

Молодые москвичи, одетые в тематические костюмы, представили танец на фестивале. Ведущие в свою очередь показывали движения и помогали запомнить их всем участникам.

К флешмобу также присоединились участники патриотического лагеря "Молодежь Москвы. Столица. Лето" и творческого лагеря "Молодежь Москвы" в кинопарке "Москино".