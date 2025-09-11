В Подмосковье более 73 тыс. человек прошли бесплатную реабилитацию после заболевания

Ее могут пройти пациенты, перенесшие болезни сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, органов дыхания, а также получившие травмы

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Около 20 реабилитационных отделений работают в Московской области, с начала текущего года после перенесенных заболеваний в них прошли комплекс восстановительных процедур более 73 тыс. человек. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Подмосковья.

"Успешное восстановление после перенесенных заболеваний необходимо для сохранения качества жизни пациента. В Подмосковье работают 19 реабилитационных отделений, оснащенных современной медицинской техникой. Всего с начала года реабилитацию в регионе прошли более 73,5 тыс. человек, что на 5,6 тыс. больше, чем за аналогичный период прошлого года", - привели в пресс-службе слова зампреда правительства - министра здравоохранения региона Максима Забелина.

В пресс-службе рассказали, что реабилитацию могут пройти пациенты, перенесшие болезни сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, центральной нервной системы, органов дыхания, а также получившие травмы.

Подчеркивается, что реабилитация проводится бесплатно по полису ОМС. На нее направляет лечащий врач при наличии у пациента медицинских показаний.