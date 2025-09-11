Евгения Федосова похоронили на мемориальном военном кладбище

МЫТИЩИ /Московская область/, 11 сентября. /ТАСС/. Ученый в области процессов управления авиационной техникой и авиационного ракетостроения, научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС), академик РАН Евгений Федосов похоронен 11 сентября на мемориальном военном кладбище в Мытищах, передает корр. ТАСС.

На церемонии присутствовал президент РАН Геннадий Красников.

Академик Федосов считается идеологом разработки авиационной составляющей ядерной триады СССР - крылатых ракет стратегического назначения Х-55 с самолетами-носителями Ту-95МС и Ту-160 - авиационных комплексов, обеспечивших стратегический паритет СССР и США.

Федосов родился 14 мая 1929 года в Москве. В 1952 году окончил Московское высшее техническое училище (МВТУ, ныне МГТУ им. Н. Э. Баумана) и в 1954 году начал работу в ГосНИИАС - головной организации по авионике российских самолетов гражданского и военного назначения. С 2006 года был научным руководителем ГосНИИАС.

Академик внес большой вклад в разработку и создание вооружения с высокоточным наведением, участвовал в создании первой советской ракеты класса "воздух - воздух" К-8 и последующих поколений ракет этого класса, высокоточного оружия с лазерным самонаведением, крылатых ракет воздушного и морского базирования. Федосов - автор и соавтор более 250 научных работ по теории и системам управления вооружением, навигации и управлению воздушным движением, Герой социалистического труда.