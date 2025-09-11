Россиянам оказывается необходимая консульская помощь

ТОКИО, 11 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в Индонезии поддерживает контакт с местными властями по вопросу сильных наводнений на острове Бали и оказывает помощь российским гражданам. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале дипломатического представительства.

"Российскими загранучреждениями в Индонезии поддерживается контакт с местными компетентными ведомствами и оказывается необходимая консульская помощь обратившимся за содействием гражданам России", - отмечается в сообщении. В посольстве также сообщили, что информация о запрете местных властей на посещение туристических районов Бали отсутствует.