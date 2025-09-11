Наибольшее число участков в 2025 году предоставили в Щелкове, Коломне, Орехово-Зуеве и Серпухове

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Свыше 2,5 тыс. земельных участков под строительство жилого дома предоставили на безвозмездной основе медицинским специалистам региона в рамках программы "Земля врачам", в том числе более 120 - с начала текущего года. Об этом сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Подмосковья.

"Программа "Земля врачам" - не только поддержка специалистов, много лет работающих в Московской области для блага жителей, но и способ привлечь в наши округа, особенно в отдаленные, новые медицинские кадры, чтобы качественную медицинскую помощь мог получить каждый житель региона. Это также способ сказать нашим врачам спасибо за их сложную и важную работу! С начала действия закона медикам узких специальностей предоставлено 2 548 земельных участков, 123 из которых переданы в этом году", - привели в тексте слова министра имущественных отношений Подмосковья Тихона Фирсова.

В пресс-службе добавили, что наибольшее количество участков в этом году предоставили в Щелкове, Коломне, Орехово-Зуеве, Серпухове и других округах Подмосковья.

Как отметили в министерстве, участки для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства предоставляются врачам 39 специальностей в 32 городских округах. После строительства дома врачи могут оформить землю в собственность.