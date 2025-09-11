Участниками игры "Зарница 2.0" стали свыше 3 млн человек

Председатель правления Движения первых Артур Орлов отметил, что в проект вовлечены 35 тыс. школ

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Участниками всероссийской патриотической игры "Зарница 2.0" в 2025 году стали 3 млн 100 тыс. человек. Об этом председатель правления Движения первых Артур Орлов заявил в ходе серии мероприятий "Платформа будущего: 100 проектов России" в Национальном центре "Россия".

"В 2024 году [в "Зарнице" было] 805 тысяч участников, сегодня, в 2025 году - 3 миллиона 100 тысяч [участников], в три с половиной раза увеличилось [количество участников]", - сказал Орлов.

Он отметил, что в проект вовлечены 35 тыс. школ. "Сегодня, 11 сентября, проходит этап [игры] в городе-герое Волгоград для СПО и средней категории 11-13 лет", - добавил Орлов.

"Зарница 2.0" - проект, включающий мероприятия по патриотическому воспитанию, физической подготовке и основам безопасности жизнедеятельности для детей и подростков. В игре могут принять участие школьники от 7 до 17 лет, а также обучающиеся СПО от 18 лет до 21 года из всех регионов России.