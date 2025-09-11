Помимо выплат есть приобретение жилья на первичном и вторичном рынках, предоставление выплат на основе выдаваемых сертификатов

НАЛЬЧИК, 11 сентября. /ТАСС/. Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей в Кабардино-Балкарии (КБР) будут компенсировать стоимость приобретения жилья. Это станет дополнением к существующим нормам. Соответствующие поправки в региональный закон приняли депутаты парламента КБР, передает корреспондент ТАСС.

На заседании законодательного собрания республики пояснили, что сейчас в регионе проживают около 1,5 тыс. человек, которые относятся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 1,1 тыс. из них имеют право на получение жилья.

"Предоставление выплаты детям-сиротам в возрасте от 18 до 22 лет включительно инициировано главой КБР. Принятие закона позволит существенно ускорить процесс обеспечения детей-сирот жильем. Согласно документу, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, которые не имеют налоговых задолженностей, судимости или уголовного преследования, не состоят на наркологическом или психиатрическом учете, а также не нуждаются в преодолении трудной жизненной ситуации, будут вправе подать заявление на получение выплаты на приобретение жилых помещений", - отметила председатель комитета парламента КБР по образованию, науке, физической культуре, спорту и делам молодежи Нина Емузова.

Помимо выплат в натуральном виде существуют и другие механизмы. Это приобретение жилья на первичном и вторичном рынках, предоставление выплат на основе выдаваемых сертификатов.

"Известно, что срок ожидания квартир достаточно длительный у нас и квартиры по много лет некоторые наши дети-сироты ожидают. Так вот, выплата позволит лицам, которым 18-22 года включительно, получить [компенсацию] по заявлению без существенного ожидания. Да, будут какие-то определенные процедурные моменты, связанные с анализом документов, которые необходимы для предоставления выплаты. Но речь будет идти буквально о нескольких неделях, потому что основные условия предоставления выплаты прописаны в законе. Мы рассчитываем уже в этом году начать их предоставлять", - рассказал ТАСС заместитель министра просвещения и науки КБР Ачемез Мокаев.