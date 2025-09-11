Больше всего заявлений на ДЭГ было принято из Свердловской и Ростовской областей, Чувашии, Пермского края и Челябинской области

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Почти два млн россиян на портале "Госуслуги" подали заявления на дистанционное электронное голосование (ДЭГ) или выбор удобного избирательного участка. Об этом сообщает Минцифры РФ.

"На госуслугах завершился прием заявлений на дистанционное электронное голосование и выбор удобного избирательного участка. Сервисами воспользовались суммарно почти 2 млн россиян", - рассказали в министерстве.

Согласно приведенным данным, на участие в ДЭГ было подано и учтено 1,7 млн заявлений, а на выбор избирательного участка - 289 тыс. Больше всего заявлений на ДЭГ было принято из Свердловской и Ростовской областей, Чувашии, Пермского края и Челябинской области. Сервисом "Мобильный избиратель" чаще всего пользовались жители Краснодарского края, Татарстана, а также Новосибирской, Свердловской и Иркутской областей. "Более 17,7 тыс. россиян планируют выбирать глав своих субъектов на специальных избирательных участках в Москве", - добавили в министерстве.