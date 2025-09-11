Свои передовые разработки представили университет Минздрава РФ - Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова и Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Пирогова

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко осмотрели выставку технологических достижений в рамках VI Форума социальных инноваций регионов в концертном зале "Зарядье".

В частности, Матвиенко рассказали о разработке Федерального центра мозга и нейротехнологий Федерального медико-биологического агентства [ФМБА России] - мобильном электроэнцефалографе, который позволяет проводить тренировки по психо-эмоциональному и когнитивному здоровью, тренировать память, внимание, концентрацию и расслабление.

По словам Собянина, мобильный электроэнцефалограф уже внедрен в 140 центрах московского долголетия и получает положительные отзывы от москвичей.

Свои передовые разработки на выставке также представили: университеты Минздрава РФ - Первый Московский государственный медицинский университет им. Сеченова и Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Пирогова, ГК "Ростех", Соцфонд России и компания "РЖД - Медицина".

VI Форум социальных инноваций регионов, организованный Советом Федерации и правительством Москвы, пройдет в столице с 11 по 13 сентября. В программу форума вошли стратегические сессии по развитию социальной политики, а также, впервые, - выездные мероприятия в социальных, медицинских и образовательных учреждениях столицы. В ходе форума наградят лауреатов конкурса "Социальные лидеры России", который проходит в продолжение проекта "Социальный курс: идеи нового времени" Совета по социальным инновациям при СФ.

Также в рамках форума проходят подписания ряда соглашений о сотрудничестве и партнерстве в социальной сфере.