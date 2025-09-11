Мурашко: почти 100% донаций крови в России являются безвозмездными

По словам министра здравоохранения, трансфузиология давно перестала быть узким медицинским направлением и превратилась в одну из ключевых дисциплин здравоохранения

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Количество донаций крови и ее компонентов на безвозмездной основе по итогам прошлого года превысило 99% от общего числа. Об этом сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в своем выступлении на Всероссийской научно-практической конференции "Российская неделя трансфузиологии. Фокус на диагностику".

"По данным статистики за 2024 год, число доноров составило почти 1,5 млн, что на 6,3% выше аналогичного показателя за 2023 год. Число донаций крови и ее компонентов выросло на 4,5 % и составило 3,5 млн, что позволило заготовить 2,8 млн литров цельной крови. В 2024 году количество безвозмездных донаций преодолело рубеж в 99%", - сказал он.

По словам министра, трансфузиология давно перестала быть узким медицинским направлением и превратилась в одну из ключевых дисциплин здравоохранения, обеспечивающих высокий уровень медицинской помощи. "Ее развитие непосредственно связано с обеспечением безопасности пациентов, улучшением качества медицинской помощи и сохранением здоровья нации", - отметил Мурашко.