Монумент установили в месте, где неоднократно выступал Федор Плевако

ТАМБОВ, 11 сентября. /ТАСС/. Памятник выдающемуся российскому адвокату Федору Плевако открыли в сквере в центре Тамбова. В торжественной церемонии открытия принял участие министр юстиции России Константин Чуйченко, который выступил инициатором установки монумента, и врио главы региона Евгений Первышов, передает корреспондент ТАСС.

"Чтобы понять масштаб личности этого человека, я хотел бы его процитировать: "Человек не может жить без Бога, государство - без закона, закон - без исполнения, сильные - без обязанностей, слабые - без прав, свобода - без ограничений, человек - без души, а суд - без милости". Вот мне кажется, в этих словах воплощено его мировоззрение и, по сути дела, итоги его профессиональной и, наверное, личной жизни", - сказал Чуйченко.

Врио главы региона Первышов назвал Плевако "великой и легендарной личностью в масштабах не только Тамбовской области, но и всей Российской империи", поблагодарив главу Минюста РФ за помощь в установке памятника.

Место монумента выбрано не случайно. Он установлен вблизи исторического здания на улице Октябрьской, в котором ранее располагался Тамбовский окружной суд, где неоднократно выступал Плевако. Монумент изготовлен из патинированной бронзы, его высота 5,5 м.

Об адвокате

Федор Никифорович Плевако (1842-1908) - российский адвокат, выдающийся судебный оратор, государственный и общественный деятель, присяжный поверенный. Его жизнь и деятельность была тесно связана с Тамбовской губернией.

В период с 1877 по 1907 годы он принимал участие в качестве присяжного поверенного в рассмотрении дел в окружном суде Тамбова. В марте 1894 года приобрел имение "Пашино" в Козловском уезде Тамбовской губернии (ныне село Вишневое Староюрьевского района Тамбовской области). С 1898 года он неоднократно избирался гласным уездного земского собрания, а позже - гласным Тамбовского губернского земства. Плевако активно участвовал в решении актуальных дел земства, включая строительство школы, улучшение быта сельских учителей, преподавателей Козловской женской гимназии.