Мероприятие состоится в сентябре в Нижнем Новгороде

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Порядка 2 тыс. молодых людей из 120 стран примут участие в слете Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), который пройдет в сентябре в Нижнем Новгороде. Об этом глава Росмолодежи Григорий Гуров заявил на серии мероприятий "Платформа будущего: 100 проектов России" в Национальном центре "Россия".

"Буквально на днях стартует в Нижнем Новгороде слет Всемирного фестиваля [молодежи], две тысячи молодых людей из 120 стран [примут в нем участие] <…>. У нас теперь на постоянной основе работает дирекция Всемирного фестиваля молодежи. Это как раз тот коллектив молодых людей, которые собрались, которые сейчас делают международные клубы дружбы, которые продвигают наши проекты", - сказал Гуров.

ВФМ объединил в 2024 году 20 тыс. участников из 190 стран мира. Президент России Владимир Путин поручил сохранять наследие фестиваля и продолжать работу, нацеленную на укрепление международного молодежного сотрудничества.