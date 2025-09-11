Член СПЧ Демичева: создатели "Миротворца" не щадят детей подобно фашистам

Террористы и фашисты никогда не церемонились ни с детьми, ни со стариками, ни с беременными женщинами, отметила член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ольга Демичева

МОСКВА, 11 сентября. /ТАСС/. Принципы создателей украинского экстремистского сайта "Миротворец" подобны принципам фашистов и террористов, которые не щадят ни детей, ни стариков, ни беременных женщин. Такое мнение высказала в беседе с ТАСС член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), глава благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева, комментируя появление пятилетнего ребенка из России в базе данных украинского экстремистского сайта "Миротворец".

"У этих людей, если можно их считать людьми, нет ничего святого. Неприкосновенность ребенка? Это их не волнует. Личные данные? Не приватны. Это их принципы - не уважать человека, его жизнь, его личность, его права. Террористы и фашисты никогда не церемонились ни с детьми, ни со стариками, ни с беременными женщинами. Убивали нещадно. Эти же принципы и у создателей "Миротворца". Для них даже маленький ребенок - враг, если он на стороне России", - сказала собеседница агентства.

Говоря о том, что на сайте числятся и другие дети за то, что пересекали границу с Россией начиная с 2014 года, Демичева отметила, что у благотворительной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы" около 2 тыс. подопечных детей с тяжелыми заболеваниями, которых привозили на лечение в Россию, еще до 2022 года, до вхождения в состав РФ Донбасса и Новороссии. "По логике "Миротворца", все они враги Украины, и их место на этом безбожном сайте, где рядом с именами маленьких детей нарисованы наручники для преступников", - сказала правозащитница.

Она подчеркнула, что ВСУ, поддерживающие идеологию этого сайта, вчера поздно вечером обстреляли ракетами Донецкий травматологический центр и соседние жилые дома, прицельно стреляя по мирным людям, по больным, врачам и медсестрам. "Что еще можно сказать. Я вот тоже числюсь на "Миротворце". За то, что помогаю оказывать медицинскую помощь детям Донбасса и Новороссии. Многие мои коллеги и друзья тоже там, на этом безумном сайте. И мы гордимся этим. Если бандиты, фашисты и террористы считают тебя своим врагом, то, наверное, ты живешь правильно", - заключила собеседница агентства.

Сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личности и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в черный список "Миротворца" попали журналисты, артисты и политики, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку авторов сайта.